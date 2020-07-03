擁有頂級魚肚頻譜，電信三雄中，平均用戶最大頻寬的遠傳電信，今（3）日正式宣布「遠傳心5G」開賣，開賣現場請來遠東飯店廚藝總監現燒頂級魚肚料理，由遠傳董事長徐旭東邀請交通部長林佳龍、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、經濟部工業局長呂正華一同品嘗，象徵遠傳將透過最鮮嫩美味的5G頂級魚肚頻段和夢幻旗艦頻譜，帶給消費者頭等5G全網體驗。

遠傳董事長徐旭東表示，台灣在這星期正式邁入5G時代，遠傳5G一路超前部署，肯投資、肯建設，且遠東集團橫跨各涵蓋食衣住行育樂各個產業，5G應用最貼近需求、種類最多元豐富，「遠傳心5G」早已準備就緒，選擇今天開賣是這週唯一的黃道吉日，並且「好酒沉甕底」，市場上開放申辦的5G服務中，只有遠傳的5G用戶享有平均最大頻寬，是消費者最聰明的選擇。

除了端出魚肚料理，遠傳還邀請近百家5G生態圈策略合作夥伴共襄盛舉，徐旭東將與遠東集團全台七大百貨的5G體驗館，以及全台遠傳門市同步連線，邀請消費者一同迎接遠傳5G新時代。全台300多家遠傳門市也設有5G服務體驗區，讓消費者都能體驗遠傳在3.5GHz頂級魚肚好位置的80mhz大寬頻，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜所打造的5G全網體驗、以及全新的5G服務。

遠傳總經理井琪表示，遠傳發揮夢幻頻譜組合優勢，為消費者打造頭等5G全網體驗，優先涵蓋六都商圈和人口稠密區，預計2020年底前建設4,000餘站，覆蓋率達全台50％人口，同時也善用大數據分析，全方位了解客戶，提供包含電商、行動金融服務、影音和電競娛樂、以及其他加值服務與個人化推薦的5G行動生活圈，推出多元方案鼓勵用戶升級5G服務，目標在三年內4G升級5G轉換率達50％。

(中時 )