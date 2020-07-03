明代藝術家徐渭被稱為「東方梵谷」，一生經歷苦難，也曾有過幻覺、自殘行為，以他的人生故事為序曲，台北故宮攜手當代藝術家、慈芳關懷中心精神康復者與工作人員，跨時代、跨域打造「＃有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。

呼應今年國際博物館日主題「博物館平權：多元與共融」，故宮用藝術打造社會議題倡議平台。並以明代書畫家徐渭為展中一環，看他如何將精神心境寄寓於藝術表現，終以狂放恣肆的大寫意畫風，奠定藝術史上的里程定位。展覽由徐渭生命故事作為序曲，由慈芳關懷中心的精神康復者，重新展陳、詮釋徐渭的複製作品，串起今與昔、人與物之間的情感連結，從不同角度帶領民眾認識精障者。

此展分六大主題，突破博物館框架，以12件複製文物佈置出對「家」的想像，讓觀眾近距離接觸複製文物，拉起人與文物之間的情感連結。又有當代藝術家涂維政帶領物件翻模工作坊，呈現慈芳關懷中心精神康復者與工作人員的珍藏或隨身物件，如：藥罐、鑰匙等。

故宮自1973年起致力推動文化近用與平權政策，此展自去年4月起籌備，由故宮為慈芳關懷中心精神康復者進行20堂文物創作課程，並邀請當代藝術家涂維政、呂易倫、張紋瑄、張惠笙及王永安參與，也將邀請觀眾參與社會行動，在現今社會中思辨精神康復者如何面對自身與來自社會污名的議題。

(旺報 )