副總統賴清德3日應台北市電腦公會理事長暨友達光電董事長彭双浪邀請，赴友達光電參訪，並和五大顯示科技產業協會代表就我國顯示器產業發展前景，深入交換意見。賴清德表示，台灣顯示科技產業不懼全球激烈競爭，積極布局如Micro LED等前瞻技術，不僅擁有完整產業鏈，還重視以永續為核心的企業責任，從2030智慧生活應用情境出發，聚焦智慧零售、智慧醫療、智慧交通、智慧育樂等四大垂直應用領域，也契合時代的需求，值得政府和產業共同攜手努力，把握得來不易的未來發展契機。

彭双浪則指出，賴副總統一直相當關心顯示科技產業的發展，在行政院長任內，科技會報辦公室就曾主辦「智慧生活顯示科技與應用產業創新策略（SRB）會議」，當時集結產、官、學、研等各界的智慧，凝聚出顯示科技產業一定要進行跨領域系統整合的共識，讓面板不只是面板，而是與AI（人工智慧）、物聯網等結合，在零售、移動、醫療、育樂等領域，透過新創、新事業、結盟策略夥伴，開拓高附加價值的新市場。

台灣顯示器聯合總會（TDUA）理事長暨友達光電柯富仁總經理代表顯示科技產業進行簡報時，更進一步提出，要掌握未來的發展契機，產業要共創價值、利益分享，以內需帶動外銷。因此內銷場域驗證是非常重要，新系統產品需要政府擬訂鼓勵開放場域的政策，除新技術開發外，人才、法規、租稅、投資優惠等方案宜一併配套，更需落實跨各部會協調合作機制。

賴清德聽取業者意見後表示，政府非常樂意和業界溝通，積極和產業攜手，共同面對國際競爭的情勢，從法規、稅賦等各方面，為產業塑造良好的發展環境，他願意擔任政府和產業的橋樑，協助實現大家的期待。

彭双浪以友達近年來致力推動價值轉型的實際案例，向賴副總統說明，成立24年的友達，如何以深厚的面板研發、製造經驗為基礎，提供涵蓋各式應用的顯示器產品及軟硬體整合的智慧解決方案，同時延伸核心優勢跨足太陽能、智慧零售、大健康、循環經濟及智慧工業服務等新事業領域。

柯富仁進行簡報時指出，面對中美、日韓貿易戰，新冠疫情等衝擊，今年面板供給將減少15％，我國顯示科技產值也將下降5.8％，但友達規劃回台投資407億元擴建廠房、群創規劃回台投資701億元發展AI智慧製造和前瞻技術研發，都展現產業紮根台灣的決心。

(工商 )