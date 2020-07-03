翠玉白菜、肉形石，台北故宮的人氣文物實則並非「國寶」等級，真正的故宮「鎮館之寶」，最精品的書畫典藏：范寬《谿山行旅圖》、郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》，可望明年10月間三寶並陳，是睽違9年後的再次合體展出，亦作為故宮北院正館2022年修館前的一次獻禮。

國立故宮博物院書畫處處長劉芳如指出，畫畫處最精品的此三件鎮館之寶，上一次的合體展出已是2011年的「精彩100國寶總動員特展」，再上一次則是2006年的「大觀 北宋書畫特展」，由於三件作品尺幅較大，又屬限展品，每展出一次至少需要休展3年，因此每次展出都十分可貴。三件鎮館之寶中，最近一次單獨展出的《早春圖》也已是2016年的事，此次合體更見難得。

基於國內外觀眾都想看「國寶」，而2022年北院進入修館階段後要再見到3件國寶又要再等上一等，劉芳如於是策展《鎮館國寶—范寬、郭熙、李唐》於明年10月亮相，適逢今年故宮為6件國寶拍攝8K影片，其中書畫三寶也在其中，且影片預計今年就會完成，屆時觀眾不論在家或到故宮，都能看到三件鎮館之寶高畫素的細節，也是一大吸睛話題，為鎮館三寶的合展暖身，更可期待明年親見真跡。

研究故宮書畫多年，劉芳如對此鎮館三寶也別具情感，「宋代繪畫，寫意寫實都已達極至」許多書畫研究者討論、關注的，在於作品的寫實性，是否真能在大自然中看得到，劉芳如基於研究和個人的好奇，前後兩度走訪范寬的故鄉--陜西省耀縣的銅川，「《谿山行旅圖》中的山勢特徵、土石線條，確實可在其故鄉附近的照金山脈看得到。」

劉芳如指出，第一次去是在隆冬12月，看著山窪處的半截凍瀑，她心中已驚呼：「相似度真高！」，2018年夏日再訪，光禿的山，只有山項有小樹的形象，都與畫面極為近似，令她至今印象深刻。

(旺報 )