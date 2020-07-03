美國海軍「吉福茲」號瀕海戰鬥艦可能涉及追蹤中國科考船。(圖/美軍網站)

中國宣佈在南海西沙海域舉行軍演後，美國7月2日聲明，認為中國在南海西沙海域軍演破壞地區穩定，美國太平洋艦隊並發布南海航行活動照片。其中，照片顯示，美國海軍「吉福茲」號瀕海戰鬥艦可能涉及追蹤中國科考船，中國海軍054A護衛艦出動護航。

據美國太平洋艦隊7月2日在社交媒體官方賬號上發布的照片​​顯示，美國海軍「吉福茲」號瀕海戰鬥艦於6月30日、7月1日連續兩天都在南海開展航行活動，並發布南海航行活動照片。

美軍公佈的照片顯示，「吉福茲」號瀕海戰鬥艦在7月1日的航行過程中，從中國「海洋四號」遠洋科學考察船不遠處航行駛過。而在另一個畫面中，「吉福茲」號的不遠處出現了一艘中國海軍054A護衛艦的身影。

美國太平洋艦隊表示，「吉福茲」號瀕海戰鬥艦目前正在執行第七艦隊的輪換部署任務，強調這是為「支持印度-太平洋地區的安全和穩定」。

(中時電子報)