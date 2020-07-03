嘉義縣「水產精品加值產業園區」歷經6年終於動工了！縣府計畫於新塭滯洪池東側設立水產精品加值產業園區，規畫費於2014年獲經濟部補助，2017年獲內政部開發許可，隔年獲前瞻計畫核定補助1億3440萬元，但一直未有進展，如今整地工程已正式開工。縣長翁章梁3日在動土典禮上表示，期待園區開發後，帶動周邊水產加工產業，創造更多產值。

布袋鎮新塭地區虱目魚加工廠林立，全台6成以上虱目魚產品集散於此，由於多數屬傳統小家經營及代工，大部分不符法令管制規定，難以符合現今的食品安全標準，使外銷發展受到限制，許多在地業者都希望，藉著水產精品加值產業園區的設立，解決近年所遇到的瓶頸。

園區公共工程總經費約5億2264萬3000元，其中縣府負擔3億8824萬3000元。縣府地政處長邱慧燕表示，第一階段整地工程工期為1年，第二階段的汙水處理廠及管理中心已完成規畫設計廠商的評選作業。

目前縣府農業處也正著手辦理招商作業，縣府農業處漁業科長張建成表示，園區基地總面積8.96公頃，開發完成後園區可建築面積約5.23公頃，規畫14處不同坵塊單元，讓業者投標進駐，未來在評選階段時，將以嘉義縣內廠商為優先。

昨日翁章梁、立委蔡易餘及水產養殖業者代表等人參加動土典禮，翁章梁說，期待結合沿海旅遊景點，以及未來水產加值園區的營運，帶動沿海地區的繁榮。

(中時 )