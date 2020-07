蕭亞軒在微博PO出一張不同時期的她,拼湊出的一張精美照,並寫到「謝謝你愛我20年」。(圖/ 摘自微博@蕭亞軒MISSELVA)

蕭亞軒出道20年,有不少死忠粉絲,昨(2)日她在微博留下一封悼念文,字句中感覺得到她的不捨和感謝;有知情人士爆料蕭亞軒的一名歌迷病逝,重病時多虧她幫忙找醫院、付醫藥費,低調暖舉讓眾人直呼「她值得愛20年」。

昨晚蕭亞軒在微博PO出一張不同時期的她,拼湊出的一張精美照,並寫到「謝謝你愛我20年」;原來蕭亞軒這封悼念文是為了紀念一位病逝的歌迷,更感謝對方的父母,讓她的生命裡曾出現這麽棒的粉絲。

更有一名自稱病逝歌迷的朋友爆料,蕭亞軒PO的圖片就是病友製作的,而在他病重沒有醫院住的時候,蕭亞軒幫他聯絡到一間私立醫院,還幫忙付醫藥費;可惜的是,病友經過搶救還是離開了,但蕭亞軒也馬上安慰他的家人。他表示看著蕭亞軒低調替歌迷做了這些事,感性地說「(蕭亞軒)確實是很值得愛的一個人」。

蕭亞軒微博全文:

There are so many words I wanna write ... 但沒有一個字覺得是對的 謝謝你愛我20年

謝謝你的父母給了一個這麽好的寶貝在我的生命裡

You will forever live in my heart.

I’ll see you one day in heaven

謝謝你

(中時電子報)