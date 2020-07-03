今年指考生物科一口氣有6題跟新冠肺炎相關，創下單一時事出最多題的紀錄！補教老師說，今年生物科考得很深、很細，比去年難，預估頂標81分，比去年降1分。

補教老師游夏表示，過去單一時事頂多出個1、2題，但今年新冠肺炎一口氣考了6題，創了紀錄。今年第14至17題及45至46題，均是考新冠肺炎，包括病徵、檢測及對肺功能的影響都考到了，平時沒有涉獵這個新聞的考生，答起來會有點吃力。

游夏表示，今年生物科題目敘述不長又清楚，但考得很深、很細，加上許多題目有陷阱，整體來說，比去年難作答，即使是高手也會失誤。

全國教師會解析，第18、19題以杜甫詩「烽火連三月，家書抵萬金」，來導入神經生理動作電位的原理，具有創意；非選擇題由閱讀入題，比較動物與人體生理，並測驗學生推論的能力，很有趣；實驗題僅著重於靜態的玻片觀察和實驗步驟的理解，可惜缺乏藉實驗引導探究能力的試題。

全國高級中等學校教育產業工會指出，第45題RNA病毒的實驗分析並未在正課內容中涉及，雖有超出課綱規範的疑慮，但學生可以藉由DNA粗萃取的原理去推論，對用功的學生應該不會太難；單選第9題只有翰林版使用Pr／Ptotal的表示方式，有偏向特定版本的疑慮，應該避免。

(中時 )