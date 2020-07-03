虛擬偶像陪伴師生體驗校園！長榮大學第一個虛擬偶像Azla今天正式出道，Azla為長榮大學最新形象動漫人物，今後更將成為「入學任務小天使」，15日也將舉辦Azla 線上Welcome party，邀請已確定就讀長榮大學的高中生線上參與。

少子化，吸引青年學子目光，也成為各校招生策略。校長李泳龍指出，Azla4月首度在入學處規畫「你所認識的長榮大學」網路直播節目現身，引發不少關注。Azla是出自媒體系學生戴文凱作品，並與「長榮角川國際動漫工作室」共同合作而成，顯示校方對學生就業、實作的重視。

入學處處長陳賢名表示，有了Azla的協助，今年申請入學確定就讀人數呈現成長，讓人振奮，希望Azla之後能跟著長榮大學到各高中宣傳，下半年度也預計會推出Azla節目頻道，希望高中生藉此更了解長榮大學、喜歡長榮大學。

入學處活動服務組組長歐薇蘋表示，7月15日也將舉辦Azla 線上Welcome party，邀請已確定就讀長榮大學的高中生線上參與，讓Azla接受任務找尋在校園中的寶物，透過與同學互動，利用線上留言方式指引Azla寶物藏在哪裡，詳細的規劃與做法，請大家持續關注入學服務處粉絲專頁說明。

(中時 )