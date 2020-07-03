海巡單位極為關切保釣行動，不斷派人前往瞭解、掌握保釣人士的進度。（保釣辦公室提供／胡健森宜蘭傳真）

由宜蘭縣議員蔡文益等人成立的「保釣辦公室」3日傍晚發生聲明稿表示，保釣行動的準備工作一再受到相關單位騷擾，對保釣人士及家人造成困擾，保釣行程也被迫一變再變，辦公室強調，保釣工作是神聖的，希望全民能一同參與。

保釣辦公室在新聞稿中表示，保釣工作是全體國人的使命，確保主權及漁權更是人人的責任，但保釣辦公室成立至今，卻受到相關單位不斷地騷擾，對保釣人士及家人造成困擾，使得保釣行程一變再變，令人遺憾。

新聞稿更指出，有人在烏石港成立「反保釣人士前進指揮所」，防止保釣人士出海，令人感到相當難過，保釣辦公室想要問說：「愛護中華民國主權漁權有錯嗎？」試問，如果用同樣方法對付日本人，相信頭城釣魚台早就沒有爭議，漁民也絕對能非常安心地在海上作業；辦公室強調，保釣工作是神聖的，希望全民來參與。

對於「保釣辦公室」直指有人成立「反保釣人士前進指揮所」，經過記者初步查證，並沒有人或是團體公然舉著「反保釣」的旗幟在烏時港反制保釣行動，但海巡相關單位確實有向頭城區漁會借用辦公室，以便隨時就近緊盯、掌握保釣人士的一舉一動，但可能是「關心過度」，引發「保釣辦公室」的不滿，因而以「反保釣人士前進指揮所」來譏諷海巡等相關單位。

(中時 )