因應外籍移工返台，需進行檢疫，勞動部原計畫於觀音區藍埔里設立檢疫旅館，遭民眾抗議政府非法設立。藍埔里長陳奕欽表示，勞動部低調隱瞞，甚至桃園市府都不知情。對此勞動部回應，僅研擬備援使用，現已決定取消該計畫。

為了移工返台工作，勞動部針對外籍移工另外設立了檢疫旅館，卻遭居民反彈，82歲住戶王金和表示，得知消息後每天都擔心到睡不著，這不只影響到住戶，甚至是整個觀音區的民眾都會受到影響。

3日里民於社區前高舉白布條抗議，陳奕欽表示，該社區內還有10幾戶住戶，勞動部原計畫全部的200間都要租給移工，且電梯及出入口都是與一般居民共用，恐有染疫風險。強調勞動部未依規定進行會勘，此社區在未被告知的情況下就進行設置，經詢問發現，就連桃園市政府也不了解詳情，勞動部恣意將整棟社區進行整頓，盥洗用具也都分配安置好了，陳奕欽說：「請守護我們純潔的農村」。

桃園市長鄭文燦表示，該宿舍無法具有完整性及封閉性，因此向勞動部建議取消該計畫。勞動部政務次長王安邦回應，目前移工專屬的檢疫旅館空間足夠，因應未來返台移工可能會增加，因此將藍埔里社區為原計畫中的其中一個地點，但經民眾的陳情後，將不會再將此社區作為檢疫旅館，且這是農業區，若要成立防疫旅館因選定工業區或其他空曠場所。

(中時 )