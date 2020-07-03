新生代女星李沁。(取自李沁微博)

大陸知名論壇虎撲近日舉行第5屆女神大賽票選，結果在昨晚出爐，因為演出電視劇《倚天屠龍記》周芷若一角走紅台灣的大陸女星高圓圓，終於擺脫「4連亞」(連續4年獲得亞軍)命運，擊敗《慶餘年》女星李沁拿下總冠軍，消息一出令粉絲激動不已，紛紛直呼「女神實至名歸」！

女神大賽是虎撲論壇一年一度盛事，更被大陸網友封為民間最權威選美，前4屆冠軍分別為賈靜雯、邱淑貞、佟麗婭、劉亦菲。而高圓圓這次終於擺脫4連亞命運，過五關斬六將，一連擊敗湯唯、潤娥、王祖賢等頂級美女，最終以89728票擊敗亞軍李沁，成為新任女神冠軍，消息一出讓粉絲激動不已。

陸網友也紛紛在下方留言狂賀，「高圓圓我真的可以」、「我圓算不算吊打奪冠？」、「還是那句話，: 趙又廷，奪妻之恨，不共戴天！！！」、「青春結束了，終於奪冠了」、「有種利物浦終於奪冠了的感覺」

(中時電子報)