慧洋-KY（2637）3日公告6月合併營收9.05億元，自結單月稅前虧損1.17億元，每股稅前虧損0.17元，累計今年上半年營收55.16億元，自結稅前淨損為4.24億元，每股稅前虧損為0.62元。第二季末隨著疫情趨緩，各國開始積極振興經濟，活絡貿易，散裝船運的波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）在六月中旬開始飆漲，下半年營運不看淡。

慧洋指出，6月份中旬起BDI已大幅回升，但因公司船舶新一期的租金及運費大多於7月份起才會反映，6月份本業營運與上個月持平；6月另因台幣升值而認列匯兌損失約100萬美元，另因第二季燃油價格下跌而認列約100萬美元的存貨跌價損失，致使6月份單月仍有虧損。

慧洋分析，6月中下旬開始，運輸業進入需求回補階段，帶動BDI指數從最低393點回升至月底1799點，漲幅逾358％，其中BCI從3月最低 -372點回到6月底4264點，漲幅逾1246％，而與慧洋主要船型相關的波羅的海指數-巴拿馬極限型（BPI）、輕便極限型（BSI），也因為全球穀物糧食等剛性需求支撐，指數亦同步開始走揚。

在船隊規劃方面，慧洋今年已交付6艘節能新船，其中兩艘裝備有脫硫器設備，6月份新加入船舶為由日本今治造船建造3.76萬噸輕便型散裝貨輪，以及由日本海洋聯合造船建造，8.24萬噸巴拿馬型NOx第三期環保節能船，慧洋最新船隊總數為135艘，平均船齡約7年，下半年起也將依市場行情汰換處分老舊船舶，使慧洋船隊更具競爭優勢。

對於下半年慧洋將由先前保守態度，轉為審慎樂觀，南美穀物運輸旺季即將進入尾聲，第三季起，將迎接北美糧食出貨旺季，由於全球因疫情影響，使各國糧食穀物庫存低於安全水位，隨著疫情趨緩後，各地陸續解封、振興，加上中國國內鐵礦砂庫存量不足，帶動鐵礦砂需求攀升，6月下旬海運業已出現需求回補潮，有助慧洋下半年營運逐步回穩。

(工商 )