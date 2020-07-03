台股本周各類股漲跌互見，以光電類指數上漲5.14％最強勢，以塑膠類指數下跌1.41％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在11,600-12,100點區間震盪，下周看好七大題材類股，包含：IC設計股、半導體設備材料股、PCB股、網通股、散熱股、運動成衣股、板卡股等。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：

1.雖有二次疫情再起擔憂，但國際大廠疫苗研發與試驗進度持續超前，如嬌生預計新冠疫苗7月即可進入人體試驗階段，遠優於原先預計之9月份，合計美國共有7支疫苗進入臨床試驗，最快秋季可能有新疫苗可上市。

2.提前公布之6月份美國非農就業報告意外強勁，新增人數從5月上修後的269.9萬人，又再新增480萬人；失業率也從前月的13.3％降至11.1％，勞動參與率也從60.8％進一步提高至61.5％。非農就業數據反映美國經濟正從4月的谷底快速回升之中。

3.即使沙特宣佈7月不再進行超額減產動作，但下游煉油產能持續開出，EIA公佈上週原油庫存大降720萬桶，優於預期，暫時紓緩油價再度回挫壓力。

4.特斯拉2Q交貨量達9萬輛，明顯高於原預估之8萬輛水準，其中來自中國市場成長強勁，預計相關供應鏈下半年營運仍持續正向發展。

(工商 )