兆豐證券公益分公司喬遷新居 18:542020/07/03 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐證券公益分公司喬遷新址，兆豐證券董事長陳佩君、經紀業務副總洪秋綠、兆豐期貨總經理李美芳等人皆蒞臨出席3日慶祝茶會。陳佩君表示，兆豐證券將結合實體通路及線上服務持續努力，提升服務客戶的質感與溫度。 公益分公司今年適逢20周年，新址選定台中市中區民權路216號6樓，與兆豐銀行台中分行同棟大樓外，內部全新裝潢，為的就是提供客戶更舒適的空間與全方位理財服務，同時為回饋投資大眾，擬於7日下午舉辦2020下半年台股投資展望說明會。 (工商 ) #全新 #兆豐證券 #公益 #喬遷 #陳佩君 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美就業人數令人驚呆！專家爆真心話 - 財經 「三倍券」不夠看！家樂福超狂加碼40倍回饋 - 財經 - 工商 爆噩耗！陸龍頭廠7奈米斷頭 陸媒揭致命關鍵 - 財經 散戶「崩潰」…台積電為何4天狂噴？專家1句神解 - 即時 華為又慘了！英相驚爆1句 恐斬斷5G命脈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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