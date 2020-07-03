兆豐證券公益分公司喬遷新址，兆豐證券董事長陳佩君、經紀業務副總洪秋綠、兆豐期貨總經理李美芳等人皆蒞臨出席3日慶祝茶會。陳佩君表示，兆豐證券將結合實體通路及線上服務持續努力，提升服務客戶的質感與溫度。

公益分公司今年適逢20周年，新址選定台中市中區民權路216號6樓，與兆豐銀行台中分行同棟大樓外，內部全新裝潢，為的就是提供客戶更舒適的空間與全方位理財服務，同時為回饋投資大眾，擬於7日下午舉辦2020下半年台股投資展望說明會。

(工商 )