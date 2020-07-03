興櫃B2B2C電商平台松果購物（6740）3日公告6月平台交易額（GMV）達1.94億元，整體營收2,736萬元，年增24.9％，主要銷售動能來自618年中慶與端午節時節趨勢需求，累計今年上半年營收達 1.95億元，較去年同期成長62.56％。

松果購物3日均價上漲9％，以54.98元作收。松果購物總經理吳佩雯表示，隨著疫情趨緩，政府逐漸將政策從紓困轉移至振興在地消費。後疫情時代下的消費者消費行為已移轉到線上，因此松果購物響應三倍券政策，加入自辦電商振興行列，用電商力量促進消費、擴大振興。

台灣疫情趨緩後政府口罩解禁實名制，然消費者對於口罩需求仍高，成功帶動6月份營收成長。此外疫情所改變消費行為更進一步帶動3C相關商品購買頻率成長七成，其中Switch電玩﹑電風扇﹑水冷扇等商品銷量持續以年增雙位數成長。

展望7月，松果購物響應政府振興政策，全面性發放3,000元振興消費券回饋消費者，分別為200元面額6張﹑100元及500元面額各3張，指定APP消費至指定門檻即可抵用，加上原訂各種電玩展﹑電腦展陸續取消後，松果購物啟動線上電腦展 ，網羅電腦週邊﹑數位通訊﹑娛樂影音﹑3C周邊﹑生活家電五大商品線，以搶攻電腦數位商機，並活絡市場經濟，可望增添第三季營運成長動能。

(工商 )