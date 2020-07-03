民間團體發起的「陪審參審一併試行推動大聯盟」今繼續在立法院前靜坐抗議，台灣維新召集人蘇煥智今前往探視並表示，民進黨一路以來都是提案陪審制，但完全執政連任後，一腳踢開陪審制，關鍵就是陪審制阻礙了執政黨當權派伸手介入司法個案的空間，也會消滅司法黃牛產業生存空間，也是擋人財路啊！

蘇煥智今來探望正在靜坐中的律師鄭文隆律師及林永頌。蘇煥智說，剛聽説民進黨團已決定星期一要強力表決強制通過「參審制」，封殺「陪審制」。

蘇煥智指出，林永頌、鄭文龍律師都是親自見証：民進黨團選前同意支持陪審制，選後封殺陪審制。過河拆橋，背信棄義！現在又公然說謊，造謠說「陪審制沒有判決書，不能上訴。為什麼這麼敢呢？

他說，民進黨的黨綱是主張陪審制，而且一路以來都是提案陪審制，為什麼完全執政連任後，社會強力要求司法改革下，竟然堅決的一腳踢開陪審制呢？

蘇煥智說，關鍵是什麼？因為陪審制無法控制、無法關説。執政黨當權派想要控制司法個案很困難；而且司法黃牛想要關説案件都很困難。所以陪審制阻礙了執政黨當權派伸手介入司法個案的空間，而且也會消滅司法黃牛產業生存空間，也是擋人財路啊！

(中時 )