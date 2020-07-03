中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三家電信都在本週正式開賣5G方案。若是想要升級體驗5G，幾大關鍵問題帶你先了解！

一、需要換SIM卡嗎

除了全新申辦、攜碼用戶需要換SIM卡外，在原本電信商合約中改辦5G方案，不需要換SIM卡。

二、需要5G手機嗎？

想要體驗5G，必定需要換能支援5G的手機。目前已可申辦的手機包含Sony Xperia 1 II、三星Galaxy S20系列共三款，還有LG V60 ThinQ雙螢幕手機。

預計七月份還會有三星Galaxy A71 5G、Galaxy A51 5G，Galaxy S20+ BTS限定版、夏普AQUOS R5S等可供申辦。HTC已經發表的U20 5G七月開放預購，預定8月出貨。華碩也預計在7月22日發表ROG Phone 3，預計這也將一款支援5G的手機。

三、資費有哪些？

中華電信、遠傳、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星都公佈了5G方案，但現在唯有中華電信、遠傳、台灣大哥大的5G已開放服務，台灣之星以及亞太都是提供早鳥方案，可在5G開台之際享有提前升級的資格。亞太預計7/31前提供5G早鳥體驗專案599元起，但是由於亞太電信並沒有標到3.5GHz的5G頻段，這部分是需要與其他業者租用服務，會不會影響體驗，需要納入考量。

中華電信、台灣大哥大提供的5G方案都有599、799、999、1199、1399、1599、1799、2699的八種方案。遠沒有提供1599方案，僅有7種方案可選。三家電信的5G行動上網吃到飽都是拉到1399方案以上。且5G方案有的還將熱點分享量納入行動上網量計算，或有限額。經常有熱點分享需求的朋友，申辦5G需要審慎選擇。

四、5G網速有多快？

從標準面來看，5G理論可以提供到10Gbps，是4G LTE的100倍。而目前以5G測速的結果來看，大多可以得到約10倍左右的下載速度之別。這樣的提速，在串流體驗4K/8K影片，或是打視訊電話都會非常有感，除了高畫質影片秒開啟之外，延遲也相當低。過往很難體驗的VR內容，有了5G網路的支援，也能輕鬆在生活中實現。

5G手機（Sony Xperia 1 II(左））與4G手機測速結果比較。（黃慧雯攝)

選擇遠傳5G服務，1399方案以上贈PICO VR頭盔（方案內也包含12個月的friDay VR資格）。（黃慧雯攝)

五、哪裡可用5G？涵蓋範圍在哪？

中華電開台已完成2000座5G基地台，預定2020年底建設達4000座，3年內1萬座基地台。當前已涵蓋全台重要商圈、科學園區、近50所大學及室內人潮聚集點與交通樞紐，包含台鐵、高鐵、捷運等，全台22縣市皆有建設5G網路。

台灣大哥大沒有公佈當前5G基地台數量，僅表示預估年底達到4000座基地台數量，3年內目標蓋1萬座基地台。遠傳電信也表示年底前的5G基地台將超過4000站，5G覆蓋率達全台一半人口。

(科技)