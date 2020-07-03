台南市官田國小傑出校友胡朝枝回饋母校，捐贈智慧溫室及10萬元助學金。（劉秀芬攝）

台南市官田國小傑出校友胡朝枝（右）回饋母校，捐贈智慧溫室及10萬元助學金，校長王全興回贈感謝狀。（劉秀芬攝）

「吃果子拜樹頭」，台南市官田國小校友胡朝枝白手起家，唯一就讀學校就是官田國小，唯一的一張畢業證書也是官田國小發的。胡朝枝在台北闖出一番成績，不忘回饋母校，幫官田國小農場打造智慧溫室，又捐贈10萬元助學金，3日官小師生與胡朝枝一起為「智慧溫室」舉行掛牌儀式。

今年67歲的胡朝枝，官田二鎮人，因為家貧只念到官田國小畢業，17歲到台北闖天下，幫人打工、修理車子，從最基層的工作做起，後來創業有成，去年成立歡喜希望慈善會，擔任理事長，關懷偏鄉教育與弱勢團體，也多次回母校探望。

胡朝枝表示，心中一直有個願望，勉勵自己勤奮工作有朝一日要回饋母校，在因緣際會之下聯絡到王全興校長，返回母校參觀，發現學校有一座大型溫室，供食農教育作研究用，但親身體驗後覺得室內溫度太高，學生及師長進行課程不易。

胡朝枝以台北家中的大型溫室農場智慧科技的概念，引進給官田國小，提供自動澆水及自動噴灑益菌的科技，不僅能控溫，也達到省時省力的目標，增進學生連結日常生活經驗的視野。

官田國小校長王全興表示，校友胡朝枝人遠在台北，心卻繫著故鄉，對母校關心，自掏腰包捐贈4台溫室專用大風扇、溫室屋頂天窗自動開闔天窗，送這麼一個大禮是官田國小師生的福氣。

3日上午官小舉行「智慧溫室」掛牌儀式，學生以「鼓隊」迎賓，製作感恩微電影，回贈傑出校友胡朝枝感謝狀及自種的官甜米，大家也一起於溫室栽種「官甜一號小黃瓜」，還幫胡朝枝過生日，場面十分溫馨感人。

(中時 )