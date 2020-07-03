農委會針對國內自2013年後分離到的3株H1N1豬流行性感冒病毒進行基因定序分析，今(3)日檢驗結果出爐，2016年、2019年病毒株其與中國大陸的「G4 EA H1N1」(簡稱G4)之血球凝集素(Hemagglutinin,HA)相似度為72.3至73.1％，2020年檢測之豬流感病毒株，其HA基因與中國大陸的G4之HA相似度為87.1至87.3％，均不屬於該群病毒，已排除是新型豬流感。

農委會動植物防疫檢疫局表示，國內豬場持續進行豬流感監測，豬流感僅是豬隻輕微疾病，病毒不會跑到豬肉，所有豬隻屠宰都要透過防檢局派駐各屠宰場之屠宰衛生檢查人員逐頭進行屠前及屠後檢查，為國人食用肉品安全做好層層把關，請消費者安心享用國產豬肉。

防檢局呼籲，養豬農民須定期為豬隻施打流感疫苗，並落實勤洗手及佩戴口罩等基礎防護措施，並提升豬場生物安全各項防疫措施，確保養豬農民及豬場豬隻健康狀態。

(中時 )