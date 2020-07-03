寶貝家園有悠藍天空般的亮麗色彩。(蔡依珍攝)

阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉和信嘉鋁業業務經理李建良參與寶貝中心學童的藝術治療。(蔡依珍攝)

阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉和信嘉鋁業業務經理李建良參與寶貝中心學童的藝術治療。(蔡依珍攝)

桃園寶貝潛能發展中心為擴大服務身心障礙者之能量，2017年起募資在八德區茄苳路興建身障家園，但因捐款速度不及興建速度，工程數度停擺，國際塗料大廠「阿克蘇諾貝爾」得知，捐贈Interpon D高耐候粉體塗料，並攜手合作夥伴「信嘉鋁業」，為新家園的所有窗框塗裝上色，不僅為寶貝家園省下工程經費，也為身心障礙者打開一扇希望之窗。

阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉指出，Interpon粉體塗料不同於傳統油漆，是更為環保的產品，塗裝時需透過靜電槍噴塗於工件上再進行高溫烘烤，因此阿克蘇諾貝爾邀請信嘉鋁業義務為寶貝家園的門窗加工上色塗裝。最後呈現出彷彿悠藍天空般的亮麗色彩，也為藍白色地中海造型的寶貝家園做了美麗的裝飾。

趙勉表示，很高興能用自家的粉體塗料，幫助寶貝中心建造一座美麗而健康的家園，感謝信嘉鋁業願意攜手完成這項善行，也希望各大企業能一起共襄盛舉，支持寶貝家園早日完工。

信嘉鋁業業務經理李建良表示，很榮幸能參與家園建造，用我們40多年的塗裝經驗，為寶貝打造希望之窗，期盼各界一同響應，讓寶貝開啟人生的新希望。

寶貝中心陳美谷主任表示，寶貝家園的工程款尚缺3400萬，數字看起來頗為龐大，但其實只要有3萬4000人捐款千元就可以達成，也歡迎民眾用三倍振興券做善事，線上捐贈碼329，讓寶貝家園可以用三倍速早日完工，郵政劃撥：19907568，戶名：寶貝潛能發展中心，請註明「寶貝家園」。

捐贈儀式後，兩間公司的代表，都留下參與寶貝中心學童的藝術治療課程，陪伴慢飛寶貝一起創作心中的寶貝家園，用行動豐富身障寶貝的人生，也希望能透過這場捐贈儀式拋磚引玉，呼籲社會各界共同慷慨解囊，成為寶貝家園的夢想推手。

小麒（化名）是自閉症寶貝，雖然語言能力還沒有顯著的進步，卻在寶貝中心的藝術及音樂治療課程中，透過藝術和音樂表達自我，開啟無限潛能，類似這樣的孩子，未來都能在寶貝家園受惠，藉由身心障礙者的職業訓練，培養工作能力，進而分擔家庭經濟壓力。

(中時 )