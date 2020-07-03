台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市今晚攜手在台南市立棒球場舉辦精彩賽前活動。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

疫情期間，台南市用爵士樂跨海為美國姊妹市打氣加油。台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市今天晚間攜手合作，在台南市立棒球場舉辦精彩賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，現場並安排爵士樂團表演，向素有「爵士樂搖籃」的堪薩斯市致敬，明天同一場地將由美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」美國獨立紀念日慶祝活動！

台南市與美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City, Missouri State, U.S.）自1978年締結為姊妹市，兩市都是熱愛棒球的城市，在地棒球隊的吉祥物又恰好都是獅子！親上加親，除了姊妹市互相扶持走過42個年頭，堪薩斯市皇家隊的Sluggerrr與臺南統一獅的萊恩也跨海相挺！

黃偉哲表示，台灣防疫工作做得好，目前是世界上少數能正常舉辦運動賽事的國家，大家能到球場看球、安心享受比賽，真的很幸福，希望把這份快樂分享給美國姊妹市的好朋友，透過棒球運動正能量，鼓舞所有受疫情影響的人，也期盼在疫情過後早日面對面交流互動。

儘管目前國際交流受到新冠肺炎疫情影響，台南仍積極推動城市外交，透過寄送農特產品、防疫物資、慰問信函及視訊交流等不同的方式，展現對世界的關懷。此次活動由台南市政府及堪薩斯市姊妹市協會發起，希望透過棒球活動串聯兩市關係，也透過網路的比賽轉播宣傳臺灣的防疫有成，讓更多人了解台灣的堅韌與活力。

為了讓更多世界各地的球迷朋友觀賞台灣精彩棒球比賽，南市府大力支持中華職棒英語轉播，本季統一獅主場賽事同步在網路進行零時差英文轉播。

(中時 )