疫情期間，台南市用爵士樂跨海為美國姊妹市打氣加油。台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市今天晚間攜手合作，在台南市立棒球場舉辦精彩賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，現場並安排爵士樂團表演，向素有「爵士樂搖籃」的堪薩斯市致敬，明天同一場地將由美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」美國獨立紀念日慶祝活動！
台南市與美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City, Missouri State, U.S.）自1978年締結為姊妹市，兩市都是熱愛棒球的城市，在地棒球隊的吉祥物又恰好都是獅子！親上加親，除了姊妹市互相扶持走過42個年頭，堪薩斯市皇家隊的Sluggerrr與臺南統一獅的萊恩也跨海相挺！
黃偉哲表示，台灣防疫工作做得好，目前是世界上少數能正常舉辦運動賽事的國家，大家能到球場看球、安心享受比賽，真的很幸福，希望把這份快樂分享給美國姊妹市的好朋友，透過棒球運動正能量，鼓舞所有受疫情影響的人，也期盼在疫情過後早日面對面交流互動。
儘管目前國際交流受到新冠肺炎疫情影響，台南仍積極推動城市外交，透過寄送農特產品、防疫物資、慰問信函及視訊交流等不同的方式，展現對世界的關懷。此次活動由台南市政府及堪薩斯市姊妹市協會發起，希望透過棒球活動串聯兩市關係，也透過網路的比賽轉播宣傳臺灣的防疫有成，讓更多人了解台灣的堅韌與活力。
為了讓更多世界各地的球迷朋友觀賞台灣精彩棒球比賽，南市府大力支持中華職棒英語轉播，本季統一獅主場賽事同步在網路進行零時差英文轉播。
(中時 )
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