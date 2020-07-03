「東南衛視」駐台記者艾珂竹（左）及盧薔（右）被指控違反相關規定，並遭廢止記者證及入境許可，兩人3日搭機離台。（范揚光攝）

大陸東南衛視駐台記者，因在台製播政論節目，被我政府認定違法，要求限期離台。對此，新黨發言人王炳忠指出，政府會這麼做，是受到美國的影響。

王炳忠今(3日)在臉書上表示，民進黨政府突然驅逐東南衛視記者，大家都知道是政治動作，他指出背後黑手就是美國，欲藉此報復大陸推行《港區國安法》。王炳忠指出，「因為東南衛視記者在台租借演播室，主持節目請台灣嘉賓點評時事早就多年，哪有什麼問題？觀察任何政治動作，其蹊蹺就在時間點，那便是針對7月1日港區國安法實施而來！」

王炳忠認為，台灣與美國「殖民地」無異，而美國在香港的勢力被整治，當然就要把大陸媒體也從台灣趕出去。他很感嘆，相較於西方媒體在香港製造動亂，大陸媒體多年來則始終向大陸觀眾介紹台灣美好的一面，但如今卻要遭受這樣的對待。

王炳忠也對民進黨政府的理由提出質疑，並對於是否邀請大陸來賓上節目一事表示，「試問要真的有台媒固定請大陸嘉賓上節目點評，民進黨政府是不是又要說該台媒為大陸對台統戰，祭出《反滲透法》對待？」

王炳忠還提到，兩岸之間長期存在不對等，並舉例兩岸之間的入境規定，以及陸配子女為例。對於最近各界熱議的ECFA問題，王炳忠說，「大陸對台一堆免稅，簡直是自我矮化，還是早點斷一斷吧！」

(中時電子報)