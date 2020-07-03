竹圍福海宮搬遷再爆爭議，熱心地方學者、團體3日至桃園市文化局陳情，質疑文化局再審福海宮的歷史建築資格是違法重審。文化局則說，因未來航空城計畫，福海宮搬遷重建後、信仰圈消退或者重建是否具備歷史建築資格，而非重審。

已有166年歷史的大園福海宮輔信王公祖廟，「飛輦轎、過金火」被登錄為無形文化資產。另外2017年時，福海宮也通過文化資產審議，只需要確定登錄範圍，就能公告確定成為歷史建築。不過因為航空城開發計畫，福海宮位於桃園機場第三跑道徵收範圍，最快明年4月才能確定登錄範圍。福海宮管委會後來決議異地重建，日前表決希望不要成為歷史建築，因此又爆發爭議。

不過熱心地方學者、團體如市議員牛煦庭、福海宮重建會主委陳又川、管委會成員蔡宗烈、元智兼任講師陳建松等人批評，文化局早就應該公布福海宮為歷史建築，再度審查是違法行為，也控訴管委會為了3億7000萬的地上物估價而急著搬遷。

福海宮管委會表示，若福海宮不搬遷，四周7、8公里沒有居民，福海宮便成了沒有意義的廟，又因透過擲筊，獲神明同意配合國家重大建設搬遷，若福海宮為歷史建築則無法搬遷。對於外界擔心文物是否消失，廟方則說，未來新建後，會設立走廊，展示珍貴文物。

對此文化局回應，福海宮可能搬遷，需審查信仰圈消退及建物是否仍具備歷史建築資格，因福海宮一直未公告，因此是屬於文化資產審議階段，此次是加入新市證，而非重審。另外7日將舉辦的文化資產審議並非是特別為了福海宮特別舉辦，而是定期、例行性會議，也有其他案子參與審議。

(中時 )