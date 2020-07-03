財政部高雄國稅局表示，現行我國遺產稅免稅額為單件1,200萬元，而遺產稅扣除額如配偶、直系血親、父母、重度身心障礙、喪葬費用、被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額扣除額等，皆為定額扣除，從遺產總額中扣除，剩下的遺產才要課稅。
我國遺產稅六大扣除額包括：配偶扣除額493萬元、直系血親卑親屬扣除額每人50萬元（未滿20歲依其年齡差距每1歲加扣50萬元）、父母扣除額每人123萬元、重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元、被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額每人50萬元（未滿20歲依其年齡差距每1歲加扣50萬元）、喪葬費扣除額123萬元。
至於現行遺產稅級距是以遺產總額減除1,200萬元的免稅額與各項扣除額後的遺產淨額算，淨額在5千萬元以下者，課徵10％。超過5千萬元至1億元者，課徵500萬元且加徵超過5千萬元部分的15％。超過1億元者，課徵1,250萬元並加徵超過1億元部分的20％。
如果民眾舉辦親人喪禮、並繼承其遺產，不管喪葬費用多少，如果該親人遺產價值達1,200萬元免稅門檻以上，超出部分可另外減除喪葬費扣除額123萬元。
但如果親人沒有遺產，喪葬費用支出不能用免稅額、扣除額等抵減。
(工商 )
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