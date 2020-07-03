板信商銀常務董事會3日選任董事長由張明道接任，主要因原董事長劉炳輝請辭。

張明道原為板信商銀副董事長，到板信銀之前擔任彰銀董事長，過去經歷還有金管會檢查局副局長、銀行局局長，及台灣金控暨銀行總經理。市場認為，以張明道的豐富資歷，及在板信銀已經一年多，升任董事長後，將可無縫接軌。

(工商 )