台中52歲王先生沒有慢性病史，平時不菸不酒，偶爾快走當作運動，生活輕鬆愜意，但最近飽受身體多處莫名疼痛所擾，從小診所看到大醫院，症狀仍毫無改善，不僅影響睡眠，也使白天精神不佳，一度還擔心自己是否為卡到陰，或是遇到更年期，直到醫師確診為「纖維肌痛症」，經藥物治療後，症狀才大幅改善。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢表示，患者沒有不良習慣，平日生活沒有耗費體力的粗重工作，但身體疼痛卻如影隨形，身體各部位幾乎無一倖存，即便到多家診所、醫院就診，做過不少抽血及放射檢驗，結果總是莫衷一是，吃止痛藥休息一陣子，似乎有些改善，但過沒多久，全身疼痛再度來襲。

王先生的困擾不僅於此，他經常晚上失眠、白天無精打采、意志消沉，導致白天工作渾渾噩噩，甚至連以往熱衷的爬山、打球也提不起勁，令他懷疑自己自律神經失調、碰上更年期，甚至以為是卡到陰、被下降頭等，就診時根據詢問病史、臨床表現及壓痛點檢查後，確診為「纖維肌痛症」，經藥物治療後緩解許多。

吳致螢指出，「纖維肌痛症」俗稱公主病，只要摸到哪，就會痛到哪，甚至輕觸身體也會造成莫名疼痛，由於外人無法體會患者的痛苦，因此常會以為是無病呻吟，就醫也會被當成詐病或心理病，無法被正確看待、診斷及治療。

吳致螢強調，「纖維肌痛症」的盛行率約2%至4%，以女性患者居多，確切致病原因仍不明，一般認為可能與中樞神經系統失調、神經傳導物質有關，包括疼痛刺激太嚴重或持續太久，造成中樞對疼痛感受的敏感化，腦部容易將不是疼痛的刺激，誤認解讀為疼痛訊號，以致於體內疼痛抑制系統功能下降。

他進一步解釋，疼痛感猶如警報系統，對身體具示警作用，讓人可適時就醫，及早治療，但此病有如警報器故障，一直發出假警報，使病人身體或心理提心吊膽，不僅嚴重干擾正常工作及作息，甚至造成焦慮、憂慮及失眠，因此病人往往遊走於神經科、身心科、骨科、風溼科和復健科，仍找不到原因也無從改善症狀。

吳致螢說，目前仍無法以醫學檢驗儀器協助確診，包括檢查肌肉、骨骼，或關節病痛的方法，甚至於針對疼痛部位的肌肉切片檢查，在顯微鏡下也觀察不到任何的肌肉發炎病變，不過研究顯示，早年受傷或感染、遺傳因素及環境因素都可能是致病影響因子，

醫師提醒，目前無法以單一因素歸咎病因，不過確實可藉由抗憂鬱藥物、抗癲癇藥物，以及物理治療、體能訓練及認知行為治療等方式，達到改善症狀效果，讓生活再度步上正軌，早日脫離「公主病」的夢魘。

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(中時電子報)