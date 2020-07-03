桃園市1名6歲男童2018年10月遭到母親、繼父虐打，因傷勢過重送醫後不治。院方發現男童四肢骨折、全身都有傷痕，懷疑虐童報警。桃園地方法院審理後，將吳姓母親、彭姓繼父依照成年人故意對兒童傷害至人於死罪，各判13年、13年6月。

法官發現，繼父從2017年至2018年10月，以男童常偷竊、說謊為由，一開始每天，後期每周1至3次，以鐵棍毆打屁股。母親以1周2至3次的頻率，用竹棍毆打屁股、腳、身體多處。

2018年10月5日晚間，2人又因孩子吵鬧，痛打兒子，導致男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，就醫時已經命危。急救後仍有重度缺血缺氧性腦病變、顱骨四肢骨折、全身多處陳舊性傷痕，最後因缺氧性腦病變併發肺炎、中樞神經及呼吸衰竭死亡。

法官指出，2人僅因男童有玩火、偷竊食物等問題，就虐打孩子至死，犯罪情節嚴重，惡性非輕。加上男童年僅6歲，依照兒少法加重刑期2分之1。因此對吳母、彭父判13年、13年6月。

(中時 )