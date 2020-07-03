為抗議監察院長被提名人陳菊的人事同意權案，繼突襲立法院議場杯葛議事後，國民黨團今天集結在立法院大門開砲，痛斥這群人若成為監委，將讓監院成為憲政一級機關的東廠，綠委王定宇、台灣基進立委陳柏惟則在臉書質疑藍委找了「不明黑衣人士」圍事。對此，國民黨團反擊「王定宇、陳柏惟委員 你們活在平行時空？」

國民黨團表示，黨團下午動員黨籍立委在立法院大門「迎接」陳菊、高涌誠、蔡崇義、賴振昌等不適格、不適任的監委被提名人，居然被王定宇、陳柏惟在個人臉書污指出現黑衣人，造謠抹黑的手法跟陳菊團隊當年造謠賄選抓到了有異曲同工之妙，真厲害，完全得到抹黑真傳。

國民黨團嘲諷，王定宇、陳柏惟你們可能冷氣吹太多，沒時間來立院開會，如果有來，就能看到現場只有警察在保護委員的安全，全程公開、理性。兩位委員没有出現在現場，突然在臉書發文說有黑衣人出現在立院，請問你們是用那一隻眼睛看到了？你們有在現場嗎？你們活在平行時空嗎？還是身體不舒服出現「幻覺」？抑或中火二號機的髒空氣吸太多？腦袋或眼睛有問題要快點去看醫生。

國民黨團指出，今天立院保警超過百名，如果有黑衣人來立院鬧場，是誰失職？難道二位委員是在暗指立院防護不當？現場20多名立委在門口迎接陳菊女士，黨團及委員助理在身後協助國民黨委員，出入立院皆經警察同意，哪一個人是黑衣人？請二位委員具體指出，不要隨便造謠生事。

國民黨團揶揄，請王定宇、陳柏惟評論議題保持理性，在自己的選區好好照顧自己的呼吸道，勿胡亂抺黑，不要拿中火的煤來抹黑別人，這不是好習慣，切勿變成打手還自降格調，不僅對不起選民，更傷害台灣的民主，切勿自誤。

國民黨團也正式要求王定宇、陳柏惟立即道歉，否則黨團將提案將兩人的抹黑言行移送紀律委員會，目前不排除向台北地檢正式提告，以端政壇歪風。對於陳柏惟以「中國黨」戲稱國民黨，黨團也請陳柏惟勿亂改別人的黨名，維持基本尊重。

(中時 )