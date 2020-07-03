動畫片《1／2的魔法》也登上CATCHPLAY＋影音平台。（CATCHPLAY＋提供）

CATCHPLAY＋影音平台於今（3日）全台獨家正版上架風靡全球影集《正常人》。改編自暢銷百萬本的同名小說，影集《正常人》口碑爆棚，除了得到權威影評網站《IMDb》8.6分與《Rotten Tomatoes》89分高分推薦之外，《Guardian衛報》、《Times時代雜誌》、《Empire Magazine帝國雜誌》、《Wall Street Journal華爾街日報》、《Hollywood Reporter好萊塢報導》、《Washington Post華盛頓郵報》等全球指標媒體均大力推崇「今年必看影集！」

被《娛樂週刊》評為10年來最好的小說，由時報出版的《正常人》改編為影集後依然延續了小說全球銷售破百萬的聲勢與熱度，由原著作者莎莉魯尼親自操刀編劇，與導演協力忠實地呈現了熱戀中男女該有的親密行為，毫無遮掩，一集超過10分鐘的性愛場面，也十足讓觀眾臉紅心跳。

演出男女主角的保羅梅茲卡爾與黛西艾德格瓊絲都才20多歲，首次挑大樑就有正面全裸露第3點的大尺度演出，兩人均直呼「《正常人》改變了他們的人生」，而在劇中極具魅力的保羅梅茲卡爾，在接受訪問時也坦言，太多性愛場景讓他家人都看得很尷尬，他說：「我奶奶特別警告她妹，這部劇有很多性愛畫面，你最好出去走走。然後她在第二集我們開始接吻時就出去遛狗，但她低估了我們的持久度，遛完狗回來時，我們還在繼續。」

除了超夯神劇《正常人》，CATCHPLAY＋影音平台亦將在7月搶先上架多部強片，如皮克斯最新動畫《1／2的魔法》、票房音樂動畫續集《魔髮精靈唱遊世界》、休傑克曼主演的《壞教育》、「甜茶」提摩西夏勒梅、艾兒芬妮以及裘德洛主演的浪漫電影《雨天．紐約》、口碑日片《蜜蜂與遠雷》、恐怖電影《抽屍剝繭》等片。影集《正常人》在今晚7點於CATCHPLAY＋影音平台全台獨家正版上架1至3集，並推出首集免費看活動。

(中時 )