圖為美軍第7艦隊今年5月28日西沙群島進行演習，一架MH-60R直升機在勃克級導彈驅逐艦穆斯丁號上降落，演習聲稱是維護印度太平洋地區的安全穩定及航行自由。（圖／美國海軍）

美國國防部對中國大陸在西沙群島舉行軍事演習發表聲明稱，在這個有主權爭議的海域舉行軍事演習不利於緩解緊張局勢與維護區域穩定，也會傷害到中國大陸與東協國家的關係，美方對此將密切注意事態發展。

《美國之音》引述五角大廈的聲明說，中國大陸7月1至5日進行演習的海域涵蓋主權有爭議海域和領土，「在南海主權有爭議地區展開軍事演習與緩解緊張局勢和維護地區穩定的努力背道而馳。中國的行動將進一步破壞南海局勢的穩定，這些演習也違背了中國對2002年南海各方行為宣言的承諾。

聲明還說，這些演習是大陸在南海非法伸張海權和損害東南亞鄰國利益一連串列動的最新舉動，此舉與其保證不會在南海實施軍事化以及與美國的自由和開放印太地區願景形成鮮明對比。美國的這一願景讓所有國家，不論大小，都能保全自己的主權而不受脅迫，並能依照國際準則謀求經濟發展。

報導說，越南外交部女發言人黎氏秋姮也在記者會上表示，中國大陸在西沙群島附近區域進行軍事演習嚴重侵犯了越南的主權，導致局勢更加複雜，傷害到中國大陸與東協的關係。

五角大樓的聲明說，美國將繼續密切注視事態的發展，並敦促各國保持克制，不要採取可能導致爭議進一步惡化的軍事行動。

美國海軍上星期天（2020年6月28日）宣佈其兩個航空母艦戰鬥群開始在菲律賓海實施一次聯合行動演習，幾個月來多次駛入南海，其中包括西沙群島，以挑戰大陸對該海域的主權主張。大陸拒絕接受美國海軍的這類行動，聲稱派出了艦船跟蹤、警告和驅離美國軍艦，還聲稱對幾乎整個南海擁有無可爭辯的主權。

大陸外交部發言人趙立堅今日在記者會上針對美國防部的聲明表示，西沙群島是中國固有領土，不存在任何爭議。中國軍隊在西沙群島有關海域進行軍事訓練是中國主權範圍內的事，無可非議。某些域外國家經常不遠萬里跑到南海來搞大規模軍事活動，耀武揚威，才是影響南海局勢穩定的根本原因。

(中時電子報)