肺炎疫情造成觀光產業重創，新竹地方特色產業也受到嚴重影響，為了號召地方友善環境產業業者，從一級生產友善農民與二級加工、三級餐飲、旅遊業者，透過轉型，新竹縣中小企業榮譽指導員（企業服務志工）協進會，舉辦9場次講座，首場3日於明新科大登場，數十名成員參與。

新竹縣中小企業榮譽指導員（企業服務志工）協進會3日於明新科技大學，以「友善環境產業數位轉型推動」為題，邀請明新科技大學服務產業暨管理研究所副教授游豐吉演講。

9場講座也將陸續登場，邀請明新科技大學、中華大學、台灣有機農業發展協會、新竹縣地方特色產業發展會，舉辦多場交流座談與講座，並選定循環農業示範區舉辦友善市集的產銷介面媒合，期望共同促進數位轉型與新農民加入創新營運模式，使地方產業再提升。

行政院國發會在「地方創生國家戰略計畫」政策中，特別提出科技導入，例如從人工智慧、區塊鏈、雲端技術和大數據等數位技術，協助地方創生事業，新竹縣中小企業榮譽指導員（企業志工)協進會，結合新竹縣產官學研機構共同推動成立「新世代經營發展交流平台」，輔導青年創業、二代接班、企業數位轉型，促進新竹縣內中小企業產業商機媒合及數位轉型。

(中時 )