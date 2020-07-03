勇敢投訴性騷擾竟慘遭報復，美國一名女士兵凡妮莎（Vanessa Guillen），今年4月時，在德州胡德堡軍事基地（Fort Hood）裡失蹤，6月30日警方在一處河流附近，發現凡妮莎部分遺體，警方初步判定她在基地裡遭殺害，兇手肢解遺體後埋在樹林裡。
凡妮莎遇害前，曾投訴20歲的上級艾倫（Aaron Robinson）性騷擾，表示對方趁她在淋浴間洗澡時闖入，沒多久就在4月22日失蹤，事發之後軍方每天派出500名士兵尋找凡妮莎，最後循著一股臭味，在河邊發現一具面目全非、且遭到分屍的遺體。
根據外媒報導，艾倫與凡妮莎當時在軍械庫的房間裡，兩人因為性騷擾事件起爭執，隨後凡妮莎遭槌子打死，頭部甚至被敲爛，犯案後艾倫將遺體抬上車，開到河邊與前妻娜塔莉（Natalie Khawam）會合，兩人原本想焚燒遺體，最後決定拿刀肢解，再用水泥封屍後丟棄河邊。
凡妮莎的遺體遭受嚴重破壞，調查人員無法透過臉或是頭骨進行辨識，只能利用髮絲鑑定身分，凡妮莎生前檢舉艾倫後，曾擔心遭報復，想不到擔憂竟成真，律師形容整起事件「既具毀滅性、又可怕野蠻」；而軍方則表示，兇手之一的艾倫，在遺體被找到的幾個小時之後，逃離胡德堡並舉槍自盡。
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文章來源：fox4news
(中時電子報)
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