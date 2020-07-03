曾是矽谷家庭主婦的劉嘉文因喜愛品紅酒，無奈先生過敏體質無法與她浪漫小酌，11年前舉家回台後，她摸索多年決定投入紅酒事業，希望推廣自然農法栽種生產的紅酒，讓先生也能共享，在父母反對之下毅然創業，但小農栽培製作的紅酒辨識率低推廣不易，讓劉嘉文創業之路倍加艱辛。

笑起來十分甜美還像個大學生模樣的劉嘉文，其實已是兩個孩子的媽，甚至大兒子已在美就讀大二。劉嘉文高中畢業赴美國華盛頓州讀會計，因緣際會認識先生後，大學畢業就留在矽谷當家庭主婦，但為了讓孩子能紮根中文底子，決定舉家遷回台。

返台後的劉嘉文協助父母親事業，自己也摸索創業之路，熱愛品嘗紅酒的劉嘉文十分享受紅酒入喉時的瞬間，讓甘醇的佳釀引領感官體驗。遺憾的是，劉嘉文的先生卻對紅酒過敏，兩夫妻無法一同浪漫小酌，這也成了劉嘉文接觸自然農法栽培生產紅酒的契機。

劉嘉文笑說創業不易，自己也努力參加社團、家長活動拓展人脈、推廣理念，再加上父母親並不支持，她只能一步一腳印排除萬難，後來擔任會計師的母親看見營運逐漸上軌道，便漸漸軟化態度，讓劉嘉文更有充足的信心衝刺事業。

劉嘉文解釋，所謂自然農法須跟隨日升月落與四季節氣，用最貼近大自然作息的方式栽種葡萄，她更希望此種對環境較好的栽培生產方式能廣為人知，只是小農的品牌辨識度與知名度不高，推廣阻力不小。她也建議民眾飲用葡萄酒需慢慢品嘗切勿牛飲，才能感受到來自土地與大自然的芬芳與回饋。

(中時 )