教育部駁回稻江學院停辦，私校工會表示這是「必然的結果」！私校工會理事長尤榮輝表示，稻江當初貿然宣布「師生一個不留」，顯示學校缺乏教育責任感，以為辦學像開公司，只要不能獲利就可「斷尾求生」，卻沒有考慮到師生權益等社會責任，所以在學生和家長抗爭後，教育部當然會順勢依法駁回稻江停辦案。

尤榮輝表示，稻江貿然宣布停招停辦，作法相當粗暴，是大學宣布「自我了斷」停辦的首例，也是最壞的示範，教育部駁回稻江學校停辦有其必要性及合理性，如此可避免未來少子化加遽後面許多私校群起效尤，造成社會紛亂並影響師生權益。

工會呼籲各私校雖然辦學愈來愈困難，仍應思考改變經營策略，秉持教育良心、善盡社會責任，並以正當方法在逆境中求生存，就算要停招、停辦也要依法定程序辦理。期待教育部儘快推動完成私校退場條例立法工作，因應未來大量私校退場的變局。

尤榮輝表示，工會再次建請教育部正視私校學費不能反映辦學成本的不合理現象，以及公私校長久存在不公平競爭的問題，現行制度若不改變，將一併扼殺優質私校的生存發展機會，非國家社會之福。

(旺報 )