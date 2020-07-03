針對小琉球白沙港浮動碼頭工程爭議案，屏縣府3日再與在地漁民進行協調，而會中決議將在下周開工施作，對此，漁民相當不諒解，不排除再次發動抗議。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真）

針對小琉球白沙港浮動碼頭工程爭議案，屏縣府3日再與在地漁民進行協調，而會中決議將在下周開工施作，對此，漁民相當不諒解，不排除再次發動抗議。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真）

針對小琉球白沙港浮動碼頭工程爭議案，屏縣府3日再與在地漁民進行協調，會中縣府透過各項資料佐證白沙交通港始終非漁港，並強調工程不會在颱風期間影響漁船停靠，因此決議將在下周開工施作，對此，漁民相當不諒解，不排除再次發動抗議。

協調會中，縣府交旅處以都市計畫、新建工程書圖為佐證，向漁民再次強調早在1990年8月15日發布實施的「琉球風景特定區計畫」中，針對明確劃分港一港三用途，港一為既有港口擴大劃設為白沙漁港，港三則為新闢的交通船及遊艇專用的白沙交通港。

此外，交旅處還稱，台灣省政府1995年同意補助屏東縣府興建的港口，相關工程書圖已明確指出為「交通觀光專用港新建工程」，由此可證實白沙交通港自始至終都不是漁港。

至於漁船平時臨泊、迎王期間大量停泊及颱風期間緊急避難等需求問題，交旅處說，2018年8月1日公告的交通碼頭範圍，已劃設漁筏臨時泊靠區，若遇天候或迎王祭等特殊情形下，白沙交通碼頭仍會以保障漁民財產安全為考量，開放供漁船避風停泊。

縣府強調，為小琉球地區交通觀光產業長遠發展，碼頭工程將依期程開工施作，也請漁民以長遠發展角度思考，支持縣府浮動碼頭工程並依港區分區使用計畫停泊，提升港區使用效率及安全性。

然而，即使縣府提出證據，但漁民依舊無法接受，整場會議依舊呈現各說各話的狀態，漁民甚至怒嗆縣府「好膽做做看」，並強調不排除再次發動抗議。

(中時 )