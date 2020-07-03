索馬利蘭建交有詐？謝龍介驚：劇本都寫好了 他們真的是海盜！

非洲國家索馬利蘭1日傳出將與我國建交，1日下午外交部召開記者會，表示將和和索馬利蘭互設代表處。不過，與索馬利蘭建立外交關係，是否對台灣外交有所助益，還猶未可知，且在此之前，台灣此舉還引來索馬利亞網友抗議。

對此，台南市議員謝龍介在中天節目「新聞深喉嚨」中提到，這個索馬利蘭不是笨蛋，是真正的海盜！他們劇本都寫好了，先與我國建交，要我們送各項資源過去，協助他們建設，等個兩年、五年，馬上一腳把我們踢開，跑去跟大陸談條件，「這種前例太多了，更不用說他們的政治人物還說過這種話！」

索馬利蘭「正義與發展」政黨發起人法索爾在今年初受台灣媒體訪問時曾說過，「我們是完全獨立合法的國家，與台灣不同，台灣是中國的一部份」，更提到「台灣必須比大陸先來到索馬利蘭投資，這是一個與大陸匹敵的機會」；謝龍介表示，這些話已經很明顯了，這麼不懷好意，劇本都寫好了，難道台灣人會是凱子嗎？

(中時電子報)