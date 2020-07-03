于美人一雙兒女去年分別到瑞士與英國讀書，兒子在瑞士洛桑讀飯店管理，女兒讀英國倫敦大學建築系，因疫情考量，兒女2月回台透過視訊上課。全球疫情越趨嚴重，因問及小孩有無休學意願？于美人完全尊重小孩意願，「我真的不敢給建議，我也沒有經歷過，不知道自己判斷是不是對的」。

但兒子9月確定重返校園，目前在高級餐廳打工實習，因服務表現優異得到200元小費，于美人對此感到欣慰，「他賺了薪水有請我吃飯，兒子早班加晚班，之前凌晨1點才回來，我還讚他是個負責任的男人」。于美人透露兒女1年在國外的學費和生活費高達4百萬，若兒子休學，對她來說更輕鬆，坦言不管兒女是否回歸校園，當媽的無時無刻都會擔心自己的小孩。

于美人今（3日）出席力挺台灣小農，有感有於疫情對台灣農業影響很大，日前南下視察果農近況，發現今年原本有10個貨櫃的荔枝外銷，但新加坡封城沒訂單，僅銷馬來西亞1個貨櫃，她呼籲除了政府出手救援，也希望民間能自發性幫忙。

(中時 )