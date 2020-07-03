萬安演習14日登場 黃偉哲與黑琵哥提醒警報響莫驚慌

「什麼？人照行、車照開、鳥照飛？」2020年萬安43號演習將於7月14日登場，因應新冠肺炎疫情防疫考量，這次演習人車不用疏散，台南市政府警察局佳里分局特別請市長黃偉哲與黑面琵鷺吉祥物拍片一搭一唱，宣導警報響、莫驚慌，在七股旅遊的民眾，可以繼續爬鹽山、吃蚵仔。

台南市警察局佳里分局請市長黃偉哲與吉祥物黑琵哥拍片，宣導萬安演習「警報響、莫驚慌」。（台南市警察局佳里分局提供／劉秀芬台南傳真）

佳里分局局長斯儀仙表示，萬安演習14日13時30分至14時實施，採全國不分區域同步實施，且不實施人車疏散、緊急避難，僅演練防情傳遞、警報發放，並首度運用空軍「空中威脅告警系統」傳遞演習簡訊至民眾行動電話。

為了提醒民眾，佳里分局邀黃偉哲拍片宣導，提醒民眾當天聽聞警報聲響或接到警報簡訊時，切勿驚慌並保持正常作息。影片PO網後也引起熱烈迴響，達到十足宣傳效果。

佳里警分局提醒民眾，鑑於之前演習時，有不知情的外籍人士在道路上溜滑板而被開罰，市警局特製作中、英、印尼、菲律賓、日本、越南、馬來西亞、韓、泰等9國外語宣導單加強宣導，請在台外籍人士、新住民和外籍勞工也能配合管制。

(中時 )