廚餘有機肥料栽種的蔬果，看起來更加碩大肥美。（李金生攝）

廚餘有機肥料用於栽種花木，也是十分理想的有機介質。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（左）與環保署長張子敬（右）檢視廚餘有機肥料，現場勘查運作情況。（李金生攝）

中央補助金門建置每天可消化10萬噸廚餘的堆肥處理場。（李金生攝）

金門縣廚餘堆肥處理場現場運作情況之一。（李金生攝）

金門縣廚餘堆肥處理場現場運作情況之二。（李金生攝）

張子敬（右二）參觀近期啟用的海漂保麗龍溶解貨櫃運作，對金門縣結合企業資源，妥善處理海漂垃圾十分肯定。（李金生攝）

中央補助金門建置每天可消化10萬噸廚餘的堆肥處理場，縣長楊鎮浯今（3）日下午與環保署長張子敬主持成果發表會，期待宣導不浪食物「綠色飲食」的同時，也往推動有機農業和打造金門大健康產業，達到資源再利用和循環經濟的目標大步邁進。

楊鎮浯表示，在「垃圾變黃金」的處理概念下，讓廚餘再利用轉化成有機栽培介質，也將結合農試所、林務所、畜試所的有機廢料，混搭成更具肥力的有機肥料。7月16日起先分發1批給鄉鎮公所提供鄉親領索取，未來視堆肥產量再不定期發送。

縣環保局爭取環保署補助5179餘萬元，在大洋掩埋場內建置廚餘高速處理設備、空氣污染防治設施及堆肥場改善、擴建工程，每日可處理約10噸廚餘，較過去採用傳統堆肥方式，每日處理能量僅約5噸，還要不時翻堆加速醱酵，3~6個月後方能成為土壤改良劑，且作業過程產生臭異味，影響居民生活品質，又不被鄉親喜歡使用，造成產品去化困難問題，獲得立即改善。

新建廚餘堆肥場先由機械分選和破碎廚餘，經高速發酵處理系統8小時運作後靜置7天，土壤改良劑即初步成形，再經堆置1.5個月，廚餘堆肥就完成，大幅減少廚餘發酵時間及提升堆肥品質，並可降低臭異味發生。在因應非洲豬瘟防疫需要，全面禁止廚餘養豬，造成廚餘激增之際，馬上派上用場。

張子敬讚許實際運作現況，允諾未來持續支援優化計畫外，也參觀近期啟用的海漂保麗龍溶解貨櫃運作，對金門縣結合企業資源，妥善處理海漂垃圾十分肯定。

(中時 )