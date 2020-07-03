前海軍陸戰隊上校宋兆文。(取自中天新聞youtube影片)

海軍陸戰隊99旅步2營今（3）日進行漢光演習預演時，發生重大意外，操舟訓練過程中有小艇不慎翻覆，造成3人落水，目前均已送往往國軍高雄總醫院左營分院搶救。前海軍陸戰隊上校宋兆文認為，這次意外發生的原因，是因為海象的問題。

《中天新聞》報導，宋兆文指出，海裡面突然的湧浪，也就是瘋狗浪，他突然間向上湧、推起來，把這個橡皮艇推到一個相當的高度，然後一下子扣下來，湧浪推起來下來的速度很快，不到三秒的時間就下來了。小艇撞擊到海面，人員受到了撞擊，受到了撞擊會嗆水，就無法把呼吸調整得很好，嗆水就會昏迷。那旁邊的人看到趕來施救，可能有點距離來不及，所以當時找不到，後來才找到 。

此外，各界也很好奇，事發地點的桃子園營區，是海軍陸戰隊的地盤，且事發時間正值退潮，理應不會有海象嚴峻的問題，而到底為豪會發生憾事，也是調查小組未來調查的重點。

(中時電子報)