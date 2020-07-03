美國聯準會(Fed)擴大支持企業融資，先是在6月15日宣布將更廣泛的購入個別公司債支撐市場流動性，並啟動初級市場企業信貸融資機制(PMCCF)，買進像是AT&T、聯合健康、沃爾瑪等大型美企發行的公司債，也出手買進Toyota、BMW等國際性企業公司債。對此，摩根大通分析師表示，Fed盡可能滿足量化寬鬆(QE)，是個非常危險的訊號。

Fed最新公布6 月貨幣政策會議紀錄，內容顯示公開市場委員會（FOMC）決策官員認為，美國經濟前景存在巨大不確定性，Fed有必要維持高度量化寬鬆政策，協助美國經濟走出新冠肺炎疫情衝擊，所引發的衰退。

摩根大通分析師 Nick Panigirtzoglou最新報告指出，今年下半年美股最大威脅，不是美國總統大選，也不是疫情捲土重來，而是錯誤的政策。他表示，如果市場預期，Fed會祭出更多刺激經濟政策，在過去3月，Fed已經挹注3 兆美元的流動性，但這還遠遠不夠。

Nick Panigirtzoglou認為，Fed應該要有更多債務貨幣化的行動，好維持殖利率曲線控制，這與高盛分析師5月中旬發表的意見一致。報告提到，Fed在2018 年過度收緊貨幣政策，導致市場震盪，並為金融市場帶來大幅修正，當時摩根大通所提出警訊就是1 月期隔夜利率互換 (Overnight Indexed Swap，OIS) 利率的2年和3年期曲線倒掛，被視為經濟衰退的預告。

雖然如今美國10年期公債殖利率與聯邦基金利率利差仍為正值，但對於曲線斜率來說並非如此，這對於經濟景氣來說是個大警訊，這也是Fed為針對殖利率曲線控制所造成的失誤。

(中時電子報)