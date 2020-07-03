疫情讓零接觸商機大爆發，全球規模排名前15大的台灣遊戲產業亦受惠，外貿協會更趁勝追擊3日首辦遊戲產業國際論壇；以台灣5G開台熱門話題邀請台日韓3方國際遊戲產業與專家，一次瞭解疫後新商機。

台灣遊戲振興會長、宇峻奧汀董事長劉信即表示，上半年台灣遊戲產業因疫情受惠，成長約5-10%，更看好5G開台後，一年遊戲產值可衝上800億元。

在中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信三雄陸續宣佈5G開台後，貿協祕書長葉明水則在論壇致詞表示，疫情過後，零接觸產業相對抗跌，且5G的高速網路替玩家帶來更大樂趣，會是台灣遊戲產業的新商機。

劉信指出，遊戲產業已和網路息息相關，過去4G出現就帶動手機遊戲風潮，5G有著低延遲特性，可讓遊戲LAG(延遲)與斷線大幅度改善，此外高傳輸的速度是4G的10到100倍，過去下載要耗時100秒，現在1秒就解決，且甚至可免下載，直接在雲端開啟，對遊戲玩家相當便利，更有望帶動遊戲人口再增。

(工商 )