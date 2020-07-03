最美董娘彭雪芬與張清芳交情深厚。(本報系資料照)

歌壇「東方不敗」張清芳日前驚傳與投資教父宋學仁婚變，兩人因無法克服雙方差異和平結束15年婚姻。而恢復單身後的張清芳，一舉一動也格外引人關注，繼日前特地露面祝福好友陳鎮川新婚快樂，今(3日)週刊更曝光張清芳最新動向，指她離婚不到10天就火速搬離昔日愛巢，孤單搬入位於信義區的百坪新居。

張清芳婚變後一舉一動備受關注，據鏡周刊報導，她離婚不到10天已搬離昔日愛巢，火速搬進自己購買位於信義區豪宅，而她的一票閨蜜包括台新金董娘彭雪芬、胡瓜前妻秀秀，也擔心她孤單一人心情低落，幾乎天天都會舉行各種聚會陪伴張清芳。

張清芳2002年經由張小燕的牽線認識了宋學仁，不過張清芳愛熱鬧的個性與宋學仁的低調差很大，張清芳在專訪時也曾透露婚禮上，有位大企業家告訴她，「很多人都覺得你最大的財富是嫁給好老公，但是我不覺得，我覺得妳最大的財富是有一群愛妳的朋友！」，這句話讓張清芳也由衷地表示，「真的不要因為家庭放棄太多，當你遇到挫折、劈腿或不忠的人時，朋友才是在你身邊的人」。

(中時電子報)