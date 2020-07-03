國軍膠舟翻覆 蔡總統臉書發文：已指示全力救治 19:502020/07/03 中時電子報 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍陸戰隊在烈日下進行乘橡皮艇兩棲突擊（示意圖）。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天早上，國軍在實施聯合登陸作戰任務訓練時，發生膠舟翻覆意外。蔡英文總統今在臉書表示，我第一時間接獲消息後，立刻向國防部下達指示，要求全力救援和救治。 總統在臉書表示，目前，發生意外的弟兄都已經尋獲並在醫院救治中。她第一時間接獲消息後，立刻向國防部下達指示，要求全力救援和救治。 總統強調，接下來的戰訓演習，務必加強注意，在確保安全前提下達成任務。 (中時電子報) #總統 #救治 #翻覆 #國軍 #膠舟 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁若做這件事 命理師爆：穩贏的！ - 政治 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 邱創煥病逝 自傳驚爆：「李登輝曾騙我一張辭呈」 - 政治 現在高雄可以淹水了？這張圖讓網友怒了：代理市長晨會開完沒？ - 政治 高雄民調落後怎辦？李眉蓁爆：有人送我1組驚人數據... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。