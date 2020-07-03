今天早上，國軍在實施聯合登陸作戰任務訓練時，發生膠舟翻覆意外。蔡英文總統今在臉書表示，我第一時間接獲消息後，立刻向國防部下達指示，要求全力救援和救治。

總統在臉書表示，目前，發生意外的弟兄都已經尋獲並在醫院救治中。她第一時間接獲消息後，立刻向國防部下達指示，要求全力救援和救治。

總統強調，接下來的戰訓演習，務必加強注意，在確保安全前提下達成任務。

(中時電子報)