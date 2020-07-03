國民黨立委日前突襲佔領立法院主席台失敗後，仍反對提名陳菊為監察院長。不過，資深媒體人陳揮文在節目接受扣應(call in)提問，藍打綠，哪一訴求最能引民眾共鳴？一位民眾直言，國民黨打陳菊比較笨。讓陳揮文吃了一驚：「我這是直播ㄟ」！

台北的陳先生扣應到《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，若他是國民黨，他會打三倍劵，因為三倍劵是跟民生、經濟有關的，當時馬政府有發過消費劵3600元，如今三倍劵是1千換3千回來，就輸了嘛！說他愛錢也行；另國民黨若去講主權議題，老百姓也會比較無感。

陳揮文接著問，國民黨打陳菊如何？陳先生直言，打陳菊比較笨。陳揮文吃驚大笑：「我這是直播ㄟ」！陳先生認為，監察院長是「冷凍」起來的，當監察院長後也沒機會去選，要當行政院長，才有機會再去選舉，所以陳菊要當監察院長，就讓她去當。

陳揮文對此為國民黨立委蔣萬安說句公道話，他對蔣有很高的期待，其實蔣萬安很早就在打三倍劵。國內的三倍劵在各國的紓困裡，發的金額是最少的，也是發最慢的，其他國家發完，我們還沒發；也最複雜，最漏氣的就是三倍劵。防疫是超前部署，三倍劵是落後的措施。蔣萬安他們在立院針對三倍劵打很多次，是要求發現金。

新竹葉小姐則扣應表示，國民黨打「小明」比較有用，因為誰無父母、誰無小孩，台灣人同情心很重。若是打誰關說，大家已經都無感了，因為民進黨會關說，國民黨也會關說，所以大家對貪汙、關說已經無感，因此打弱勢這一塊，較會讓大家產生同理心、共鳴。陳揮文問，國民黨打陳菊呢？葉小姐直回說，對年輕一輩而言，是連看都不會想去看，不會去注意這一塊，會認為是在針對陳菊。也就是說，國民黨認為民進黨都在打韓國瑜，就像他們看國民黨都在打陳菊一樣。

(中時電子報)