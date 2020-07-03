中州科大學務長柴鈁武（左一）授登山杖給學生代表。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情趨緩解封，中州科大身心障礙的同學們，上午在校內廣場接受師長授旗與祝福，眾人興奮地期待即將踏上古道探尋之路。（謝瓊雲攝）

經過4個月體能訓練，在新冠肺炎疫情漸趨平緩之際，中州科大身心障礙學生明晨出發，挑戰古道探尋之旅。（謝瓊雲攝）

中州科大身心障礙生在老師、志工陪同下，4日起一連3天，將南下探尋浸水營古道以及阿塱壹古道，盼完成自我身心的探索與挑戰。（謝瓊雲攝）

中州科技大學17名資源教室的身心障礙學生，4日起展開一連3天古道探尋之旅，校長黃思倫、學務長柴鈁武3日上午分別授予校旗、登山杖，勉勵成員們勇敢順利實現夢想。

中州科大學務處團隊為鼓勵身障生勇敢面對挑戰，自2010年起每年規畫挑戰極限活動，迄今已登上玉山、雪山，完成中橫縱走、送書到蘭嶼、單車環島及攀越合歡群峰，引起熱烈迴響和好評。

今年活動邁入第11年，在防疫期間仍不間斷完成4個月體能訓練，在9名師長、4名晨曦服務社志工陪伴下，挑戰台灣南端、橫跨中央山脈稜線的浸水營古道，及阿塱壹古道，全程28公里。

保健食品系黃姓女同學原本很膽怯，但歷經平日體能訓練、2次18公里八卦山山訓試煉後，對自己信心大增，父母終於點頭願意讓她參加古道探尋之旅。

代表受旗的晨曦服務社社長鄭宜玲說，2歲就手術安裝人工電子耳，從小家人對她保護有加，完全不能參與水上活動，這2年參與資源教室辦的挑戰活動後，協助身障夥伴們完成任務，學到許多寶貴經驗，也讓媽媽放手讓她學習獨立。

柴鈁武說，學校將2020年訂為「勇敢元年」，營造學習環境，引導學生享受學習過程、看見自己努力的汗水，與感受意想不到的收穫，期望藉由每一次的訓練與活動經驗，不斷嘗試練習、不斷突破自我，發現努力過後，離夢想愈來愈接近。

黃思倫表示，每年看到保健與諮商中心及資源教室教師團隊，如此用心的舉辦身障生大型挑戰活動，內心相當感動，期盼他們能夠將過程中的體驗和感動內化成為自身的生命經驗與養份，讓夢想展翅飛翔、勇敢做自己！

(中時 )