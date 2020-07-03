改編社會寫實劇的民視《無主之子》，在本周日迎接第二集，劇中演活越南移工的黃鐙輝及孫綻，面臨前所未有的大挑戰，除了當在工地不斷搬重物的黑工，還要常常躲避警察查緝，來一場你追我逃的大逃殺，過程驚險又刺激，也讓觀眾深刻體會到黑工的無奈。最後孫綻飾演的阿海，還在逃逸中被警察開槍而倒地，讓黃鐙輝無助得放聲大哭，賺人熱淚。

孫綻劇中飾演樂天開朗「移工阿海」，他回憶拍攝當下氣溫很低，但因為演出逃逸外勞所以只有穿短袖上衣，加上在河堤旁邊倒地的時候，地上都是水，非常冰冷，讓他直說「完全體會到瀕臨死亡的感受」，加上因為地上太冰了，讓孫綻身體不由自主的發抖， 為了要演出完全昏過去的狀態，黃鐙輝竟然在等戲的時候，一直抱著他給他溫暖，讓孫綻直呼真的太感動，前輩竟然這麼溫暖。

黃鐙輝也想起，有次騎摩托車沒有戴安全帽，結果被警車開鳴警笛追趕，他說當下不知道為甚麼聽到警笛聲，就很緊張，但下意識只能逃，最後被警察追到了，警察說為什麼要逃跑，黃鐙揮回說「你追我就逃啊」， 那時候他十幾歲，讓他想起飾演黑工的他們，警察抓他們，他們下意識就只能跑啊，但他們不是壞人，他們只是想要多賺一點錢讓家裡面過好生活。他說我們因為這些移工生活品質可以改善，希望大家可以多多善待他們，這一場重頭戲也讓黃鐙輝直說非常刺激，導演非常用心在拍攝上，希望觀眾會喜歡。《無主之子》第二集就在本週日晚間十點，民視無線台播出。

黃鐙輝《無主之子》中詮釋越南移工。（民視提供）

《無主之子》孫綻劇中飾演黑工，逃逸中遭警察開槍。（民視提供）

黃鐙輝劇中帶著老婆小孩逃逸。（民視提供）

(中時 )