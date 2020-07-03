國民黨立委陳以信。（趙婉淳攝）

國民黨立委鄭麗文。（趙婉淳攝）

針對外交部將恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，藍委陳以信認為，對提升台美關係沒有實質影響，他建議外交部應對駐外辦事處訂定KPI考核機制，來評估是否有必要設置辦事處；藍委馬文君表示，外交部在短短三年內復館，除凸顯新南向政策失敗外，也有可能是國內酬庸位置擺不下，要在國外廣設更多名目來塞人。

藍委陳以信說，蔡政府於2017年時，曾說關島辦事處帶來沉重負擔，外交部必須樽節開支，因此關閉關島辦事處，與美軍太平洋司令部的聯繫窗口，已升格為駐夏威夷辦事處，他質疑，難道駐關島辦事處現在不是負擔？為何不用再樽節開支？外交部預算都是民脂民膏，且駐關島辦事處已缺乏實際功能，外交部必須向國人說明。

陳以信指出，設置駐外大使館，以及設立代表處或辦事處的涵義不同，前者是基於邦交關係，政治意義較大，後者則是實質關係，要視雙方實質需求，由於設置辦事處的開銷大，必須樽節支出，他建議外交部應對駐外辦事處訂定相關KPI考核標準，來評估是否有必要設置辦事處。

藍委馬文君痛斥，綠委當時因為關島業務量與雙邊交流不多為由，強力護航駐關島辦事處可和其他辦事處合併，挪移這部分預算供新南向政策使用，如今這些條件都沒有更好，卻重新花錢設置辦事處，政策如同玩扮家家酒，缺乏妥善規劃，顯示新南向政策失敗。

馬文君嘲諷，也有可能因為在國內政治酬庸的位置擺不下，因此要恢復設立駐關島辦事處，在聘用更多人，痛批實在太過離譜。她指出，美國不會因為我們在關島設置辦事處，就代表彼此關係提升，蔡政府不斷向美國示好，反而把台灣推向危險邊緣，讓台海衝突升溫，對台灣造成更大威脅。

「民進黨是在哈囉？」藍委鄭麗文質疑，當初考量預算、業務精簡，現在又要增加，話都民進黨說了算？恢復的館處評估報告做了嗎？前外交部長長李大維和現任外交部長吳釗燮評估的結果哪裡不一樣？理由為何？是不是又要塞自己人，大肆酬庸，塞好塞滿？還是要比照索馬利蘭模式，騙老百姓不懂，當作外交大凱旋？還是美方叫你開就開，叫你關就關，做的稱職的棋子？外交部應出面釋疑。

(中時 )