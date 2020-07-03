得到憂鬱症是什麼樣的感覺？美國作家安德魯．所羅門如此形容，「想像鋼鐵般的靈魂已因哀傷而飽受風雨摧殘，因為輕度憂鬱而鏽跡斑斑，一旦重度憂鬱症來襲，整個結構就會突然崩潰瓦解。」在走出重度憂鬱症之後，他耗時五年採訪、撰寫《正午惡魔》，既是病患，也是精神病學家，從各種角度剖析，2001年出版至今，仍是一本全面、深入認識憂鬱症的經典之作。

本書在絕版多年後，近日在台重新翻譯出版。大家出版社總編輯賴淑玲表示，近年關於憂鬱症的書很多，但能像所羅門身處其中寫出患者的孤獨，又能抽離，從社會、心理、精神醫學、藥學等研究角度理性描述，還有一隻文學的筆，就十分少見，「他說自己是一位『專業』的憂鬱症患者。如今憂鬱症對他也不只有負面的影響，他也不再隱藏自己得憂鬱症的秘密。」

所羅門在31歲時，毫無預警的得到憂鬱症。當時他母親剛離世三年，他已逐漸接受事實。事業上正要開展，準備出版第一本小說，與家人關係良好，卻突然陷入重度憂鬱。他逐漸失去感覺，麻木感染了所有的人際關係，不在乎工作、愛情和親友，寫作更就此停筆，生活逐漸紊亂，

所羅門從自己的憂鬱症、崩潰、諮商、藥物治療等經驗開始剖析，再談其他人以及不同社會環境及文化裡的憂鬱症。他認為，從天空降下讓靈魂鏽蝕的第一場雨，到徹底腐蝕鐵架，中間會經過很長的時間，甚至鏽蝕也不一定是倒塌的全部理由，「無論倒塌發生得多麼突然，崩壞都是長期累積的後果。」他認為，發現自己有無憂鬱症的唯一方法，就是傾聽、觀察、感覺自己的感受，然後好好的思考。

所羅門也用橡樹與藤蔓來比喻，「憂鬱症在我身上滋長，正如藤蔓控制了橡樹。憂鬱症彷彿吸附在我身上的異物，雖然醜陋，卻比我更有生命力。它擁有自己的生命，一點一滴把我的生命力全部吸乾。在我的重度憂鬱症最嚴重的階段，我知道，我的情緒不是我的情緒。我很確定，這些情緒是憂鬱症的情緒，就如同橡樹高枝上的葉子其實是藤蔓的葉子。」

後來所羅門走出憂鬱症，但他認為，憂鬱是基本情緒光譜的一部分，離悲傷和愛都很接近，悲傷是與自身境況相稱的憂鬱，憂鬱症則是與自身境況不成比例的憂傷，「目前我暫時控制住憂鬱症帶來的失能，但憂鬱永遠是藏在我腦中的密碼，是我的一部分。」

雅言出版社發行人顏擇雅也曾在採訪中表示，《正午惡魔》是她讀過最好的憂鬱症相關書籍，「如果你身邊沒人得過憂鬱症，這本書所呈現的憂鬱症會比你想的還可怕。你會充分理解，為什麼講 『你就是想太多了』只會讓患者感受更糟。」

(中時 )